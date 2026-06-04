Эрнст заявил, что в Москве появится собственный Диснейленд

Через несколько лет на месте столичного кинокластера «Москино» в Москве будет свой Диснейленд, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, туристы и жители столицы смогут ходить на экскурсии и наблюдать за кинопроизводством.

Думаю, что через пару-тройку лет Москва будет иметь очень эффективный Диснейленд, в котором будут, так сказать, уже сейчас проходят, но будут системные экскурсии, где люди будут смотреть за текущим кинопроизводством, за созданными аттракционами кинопроизводства, — отметил Эрнст.

Гендиректор Первого канала сообщил, что в столице уже создан крупный киногород, включающий несколько выдающихся локаций. Он упомянул, что для съемок сериала Первого канала «Лиля» была воссоздана Москва 20-х годов.

Ранее генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук высказался о роли искусственного интеллекта в современной радиоиндустрии. Он отметил, что нейросети в этой сфере — вовсе не замена ведущих специалистов, а лишь ценный инструмент для сокращения издержек.