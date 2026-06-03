Флорист дала совет, как продлить жизнь ирисам

Чтобы продлить жизнь букетам с ирисами, стебли цветка нужно подрезать, порекомендовала флорист Елизавета Ястова. В разговоре с 360.ru эксперт подчеркнула, что сейчас самый разгар цветения этого растения. По ее словам, ирис не сможет простоять так же долго, как хризантема или гвоздика.

Он не будет стоять долго, как хризантема или гвоздика. Но продлить его недолгую жизнь все же можно, подрезая стебли и часто меняя воду в вазе на свежую, — поделилась Ястова.

По ее словам, лучше всего поставить букет с ирисами в прохладное место. Эксперт обратила внимание, что этот цветок любит затененные углы. Кроме того, стоит присмотреться к специальным порошкам с питательными микроэлементами, которые помогают в борьбе с цветением воды.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что в июне на грядки высаживают морковь, свеклу и зелень, а также сеют огурцы для получения второго урожая. По словам эксперта, морковь рекомендуется сажать около 20 июня — в этом случае урожай можно будет собирать в середине или конце октября.