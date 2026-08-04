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04 августа 2026 в 04:00

Сейте двулетники в августе: они быстро взойдут, окрепнут до зимы и уже весной начнут цветение

Фото: D-NEWS.ru
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Август — идеальное время для посева двулетников, которые зацветут уже следующей весной, сэкономив вам время и место на подоконниках.

В первую очередь это всеми любимая виола (анютины глазки): чтобы получить цветение уже весной, посев лучше всего проводить именно в августе. Тогда довольно быстро появятся всходы, растение начет вегетацию, уйдет в зиму уже окрепшим, а весной начнет полноценное цветение.

В начале августа можно сеять наперстянку пурпурную, которая успеет дать всходы до холодов. Конец августа — начало сентября идеально подходит для посева двулетних маргариток. Также в августе высевают турецкую гвоздику, незабудки и мальву (шток-розу). Посев двулетников в конце лета имеет еще одно преимущество: семена многих из них быстро теряют всхожесть, и естественная стратификация в грунте решает эту проблему.

Ранее были названы яркие цветы с оранжевыми бутонами на замену надоевшим бархатцам и календуле.

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Дарья Иванова
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