Бросьте семена на грядку в августе — и следующий май ваш сад встретит разноцветными «гладиолусами»

Бросьте семена на грядку в августе — и следующий май ваш сад встретит разноцветными «гладиолусами»

Семена этого цветка можно сеять прямо в открытый грунт в августе: они пройдут естественную стратификацию зимой и весной дадут дружные и крепкие всходы.

Львиный зев отлично подходит для групповых посадок, цветников и для получения срезки — в воде он стоит до двух недель. Его крошечные изящные соцветия, напоминающие миниатюрные гладиолусы, идеально смотрятся в контейнерах и горшках, а также на клумбах и рабатках.

Главное преимущество подзимнего посева — растения не требуют возни с рассадой на подоконниках, а их иммунитет становится намного крепче. Посейте львиный зев в августе, и следующий сезон начнется с ярких красок и ароматов, которые будут радовать вас до глубокой осени.

Ранее был назван цветок, который формирует ажурный куст: цветет 100 дней без перерыва, не ломается под ливнем и не боится летнего зноя.