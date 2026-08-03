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03 августа 2026 в 20:30

Бросьте семена на грядку в августе — и следующий май ваш сад встретит разноцветными «гладиолусами»

Фото: D-NEWS.ru
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Семена этого цветка можно сеять прямо в открытый грунт в августе: они пройдут естественную стратификацию зимой и весной дадут дружные и крепкие всходы.

Львиный зев отлично подходит для групповых посадок, цветников и для получения срезки — в воде он стоит до двух недель. Его крошечные изящные соцветия, напоминающие миниатюрные гладиолусы, идеально смотрятся в контейнерах и горшках, а также на клумбах и рабатках.

Главное преимущество подзимнего посева — растения не требуют возни с рассадой на подоконниках, а их иммунитет становится намного крепче. Посейте львиный зев в августе, и следующий сезон начнется с ярких красок и ароматов, которые будут радовать вас до глубокой осени.

Ранее был назван цветок, который формирует ажурный куст: цветет 100 дней без перерыва, не ломается под ливнем и не боится летнего зноя.

Проверено редакцией
Общество
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растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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