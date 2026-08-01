Редкий гость на российских дачах: многолетник, который цветет с мая до заморозков

Редкий гость на российских дачах: многолетник, который цветет с мая до заморозков

Катананхе — это редкий гость на российских дачах, а зря, ведь он обладает уникальным набором качеств, которые делают его идеальным растением для занятых дачников.

Этот многолетник высотой 60–90 см цветет с мая до самых заморозков, радуя глаз небесно-голубыми, сиреневыми, желтыми и белыми корзинками диаметром до 5 см с темной сердцевиной, которые одновременно напоминают васильки и ромашки. Катананхе обладает отличной зимостойкостью и способна выдерживать морозы до -30 °C без всякого укрытия.

Растение практически не болеет и не поражается вредителями — никакой химии не нужно. Для дачи катананхе идеальна: она засухоустойчива, не требует частых поливов, довольствуясь дождями, и не нуждается в подкормках. Высаживайте ее на солнечном месте с легкой песчаной почвой и хорошим дренажем — и она будет радовать вас многие годы без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок, который не болеет, не боится дождя, а его соцветия светятся в сумерках.