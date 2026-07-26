Лиловые лепестки, которые светятся в сумерках: чудный цветок — не болеет, не боится дождя

Лиловые лепестки, которые светятся в сумерках: чудный цветок — не болеет, не боится дождя

Флокс метельчатый «дракон» — это чудный сорт, который способен превратить сад в настоящее волшебное царство, ведь его уникальная окраска раскрывается во всей красе именно в сумерках и пасмурную погоду.

В дневное время его пурпурно-лиловые цветки с серебристо-серым дымчатым налетом выглядят сдержанно, но с наступлением вечера они начинают словно светиться изнутри, создавая загадочную, мистическую атмосферу, а при разной освещенности оттенок меняется от глубокого фиолетово-бордового до пепельно-голубого.

Высота куста достигает 80–100 см, сорт устойчив к болезням, в том числе к мучнистой росе, и хорошо переносит дождливую погоду, не теряя декоративности. Флокс «дракон» предпочитает солнечные места, хотя может расти и в полутени, а его аромат — тонкий, сладкий с пряными нотками — привлекает в сад бабочек и пчел.

Ранее был назван цветок, который можно сеять в июле — всходит за 5 дней.