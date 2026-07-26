Путин высказался об окончании СВО Путин: спецоперация на Украине закончится рано или поздно

СВО на Украине завершится рано или поздно, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что после этого стране необходимо сохранить чувство единства, которое зародилось на фронте и в тылу, передает РИА Новости.

Это чрезвычайно важно для любой страны, а для такой многонациональной страны, как Россия, важно вдвойне или даже втройне. Вот у нас закончится СВО, а она закончится, безусловно рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства сохранить, — отметил Путин.

Ранее глава государства заявил, что значительные вложения ресурсов России в спецоперацию являются вынужденной и обоснованной мерой. Путин отметил приоритетность достижения целей СВО. Он также подчеркнул, что РФ не развязывала конфликт, а только ответила на боевые действия, развязанные украинским правительством. Российский лидер напомнил, что Запад поддерживал действия Киева.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские вооруженные силы целенаправленно уничтожают военный и околовоенный потенциал Украины, последовательно снижая способность Киева совершать террористические акты. По его словам, военные четко понимают свои задачи.