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26 июля 2026 в 19:10

Путин высказался об окончании СВО

Путин: спецоперация на Украине закончится рано или поздно

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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СВО на Украине завершится рано или поздно, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что после этого стране необходимо сохранить чувство единства, которое зародилось на фронте и в тылу, передает РИА Новости.

Это чрезвычайно важно для любой страны, а для такой многонациональной страны, как Россия, важно вдвойне или даже втройне. Вот у нас закончится СВО, а она закончится, безусловно рано или поздно. Но нам нужно вот это качество, это чувство единства сохранить, — отметил Путин.

Ранее глава государства заявил, что значительные вложения ресурсов России в спецоперацию являются вынужденной и обоснованной мерой. Путин отметил приоритетность достижения целей СВО. Он также подчеркнул, что РФ не развязывала конфликт, а только ответила на боевые действия, развязанные украинским правительством. Российский лидер напомнил, что Запад поддерживал действия Киева.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские вооруженные силы целенаправленно уничтожают военный и околовоенный потенциал Украины, последовательно снижая способность Киева совершать террористические акты. По его словам, военные четко понимают свои задачи.

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