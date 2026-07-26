Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 18:41

Путин заявил об интересе иностранцев к маршрутам Севморпути

Путин: иностранные подлодки пытаются заходить на Северный морской путь

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранные подлодки пытаются заходить на маршруты Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Глава государства подчеркнул, что РФ будет защищать водный участок, передает РИА Новости.

Там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже, — сказал Путин.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что Запад может спровоцировать военный конфликт в Арктике с Москвой уже к 2030 году. По словам Ярошенко, происходящий процесс в Арктическом регионе является прикрытием для подготовки к масштабной эскалации.

До этого руководитель экспедиции «Арктический плавучий университет» Александр Сабуров заявил, что Арктика остается одним из ключевых факторов технологического развития и стимулирует появление новых решений в самых разных сферах. По его словам, освоение северных территорий — сложная задача, которая требует специальных технологий и материалов.

Власть
Арктика
Владимир Путин
Севморпуть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей с Украины продают в Сети, ТЭК под огнем, аферисты атакуют: что дальше
Финский политик выступил против новой меры Европы для России
Предавший Киев офицер ВСУ получил повышение
Еще один альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
В России могут изменить правила ограничения скорости на дорогах
Глава МИД Ирана обвинил Украину в атаке на судно в Каспийском море
Москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки на шее
«В точку попадают»: Путин признался, что смотрит военных блогеров
«Все встанет на свои места»: Путин предрек потерю Киевом западных земель
Путин высказался о применении москитного флота
Путин заявил, что Россия была единственным гарантом целостности Украины
Россиянам рассказали об источниках заражения гепатитом Е
Путин высказался об окончании СВО
Путин поддержал «Почту России» новым законом
Премьеру Британии готовят «осень возмездия»
«Совершенствуем»: Путин заявил о растущей точности «Циркона»
В 2026 году добыча снежного краба в России может увеличиться
В Японии заметили необычные надписи
Путин заявил об интересе иностранцев к маршрутам Севморпути
Samsung представит новое поколение «трикладушки» в 2027 году
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.