Путин заявил об интересе иностранцев к маршрутам Севморпути Путин: иностранные подлодки пытаются заходить на Северный морской путь

Иностранные подлодки пытаются заходить на маршруты Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Глава государства подчеркнул, что РФ будет защищать водный участок, передает РИА Новости.

Там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже, — сказал Путин.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что Запад может спровоцировать военный конфликт в Арктике с Москвой уже к 2030 году. По словам Ярошенко, происходящий процесс в Арктическом регионе является прикрытием для подготовки к масштабной эскалации.

До этого руководитель экспедиции «Арктический плавучий университет» Александр Сабуров заявил, что Арктика остается одним из ключевых факторов технологического развития и стимулирует появление новых решений в самых разных сферах. По его словам, освоение северных территорий — сложная задача, которая требует специальных технологий и материалов.