Политолог ответил, в каком году может начаться битва за арктический регион Политолог Ярошенко: Запад может спровоцировать войну в Арктике к 2030 году

Запад может спровоцировать военный конфликт в Арктике с Москвой уже к 2030 году, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Так он прокомментировал слова посла РФ в Дании Владимира Барбина, который отметил, что Гренландия продолжает милитаризацию, прикрываясь утверждениями якобы о растущей угрозе со стороны России. По словам Ярошенко, происходящий процесс в арктическом регионе является прикрытием для подготовки к масштабной эскалации.

Сейчас происходит не просто милитаризация Арктики. На мой взгляд, НАТО пытается готовиться к дальнейшему наращиванию эскалации против России. Арктика будет одним из театров военных действий. Безусловно, в милитаризации заинтересованы прежде всего Соединенные Штаты. Дания и Британия — это второстепенные игроки, сателлиты США. Они являются активными участниками НАТО, но в любом случае первую скрипку играет Вашингтон. Самостоятельно Копенгаген не принимает никаких решений и не обладает ресурсами [для милитаризации Арктики]. Вполне вероятно, что к 2030 году может развернуться битва за арктический регион, — сказал Ярошенко.

Политолог подчеркнул, что стратегическая важность Арктики обусловлена не только огромными запасами природных ресурсов. По его словам, там находится и северный морской путь, который становится все более экономически выгодным. Эксперт добавил, что Арктика также важна для НАТО из-за стратегического расположения, поскольку там можно разместить авиацию и ракеты.

Ранее руководитель экспедиции «Арктический плавучий университет» Александр Сабуров заявил, что Арктика остается одним из ключевых факторов технологического развития и стимулирует появление новых решений в самых разных сферах. По его словам, освоение северных территорий — сложная задача, которая требует специальных технологий и материалов.