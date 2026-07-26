В Японии заметили необычные надписи

В Японии из-за большого количества российских туристов появились вывески на русском языке, сообщает Telegram-канал SHOT. Надписи заметили в Токио, Тояме и других японских городах. С начала 2026 года Страну восходящего солнца посетило более 100 тыс. человек из РФ.

Японцы перевели указатели, информационные таблички и даже объявления у ресторанов, парковок и магазинов. Туристы из России передают, что самая необычная надпись была про просьбу не снимать запчасти с припаркованных машин. По данным источника, раньше русские надписи можно было увидеть лишь на острове Хоккайдо, где налажено паромное сообщение с Сахалином, а теперь их можно заметить во многих крупных городах.

Ранее японский МИД сообщил, что Япония впервые с 2022 года на правительственном уровне направит в Россию группу из 15 студентов для изучения русского языка. Учащиеся прибудут в Санкт-Петербург в августе. Японское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что поддержка гуманитарных обменов с Россией остается важной задачей, несмотря на сложные отношения между странами. Программа молодежных обменов, запущенная в 1999 году, была приостановлена Токио в 2022 году.