Россиян предупредили о штрафах за поздравление с 14 Февраля Научный сотрудник Балакаев: надпись с признанием в любви может грозить штрафом

Надпись с признанием в любви в общественных местах может обернуться штрафом, рассказал «Постньюс» научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев. Он отметил, что при значительном ущербе может наступить уголовная ответственность.

Надписи и изображения в местах общего пользования считаются повреждением имущества. В ряде регионов, например в Петербурге, за это штрафуют до 5 тыс. рублей, — рассказал Балакаев.

Эксперт напомнил, что за украшение подъезда также можно получить предписание. При размещении декора нельзя препятствовать доступу на лестницы и к почтовым ящикам.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за несанкционированные рисунки в лифте могут назначить штраф в размере 40 тыс. рублей. По его словам, умышленное повреждение имущества может обернуться исправительными работами.