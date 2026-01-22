Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:05

На обмундировании школьника из Нижнекамска нашли загадочную надпись

На тактической разгрузке школьника из Нижнекамска нашли надпись «Лиза 20.01.26»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На тактической разгрузке школьника, которого подозревают в нападении с ножом на уборщицу в лицее № 37 в Нижнекамске, была обнаружена надпись «Лиза 20.01.26», сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, девочка Лиза из учебного заведения подростка накануне упала с крыши.

Авторы сообщили, что по предварительным данным, накануне она снимала видео для соцсетей. Остальная информация уточняется.

Ранее мэр города Радмир Беляев заявил, что ученики лицея № 37 не пострадали. Он уточнил, что все школьники были эвакуированы.

Школьник напал с ножом на сотрудницу лицея при входе в учреждение. По предварительным данным, женщина ранена, но жива. По сведениям источников, подросток также разбрасывал петарды в коридоре. Остальные лицеисты в момент нападения закрылись в кабинетах, после чего всех эвакуировали.

Ученица образовательного учреждения рассказала в беседе с NEWS.ru, что напавший с ножом на лицей № 37 города Нижнекамска ученик подвергался буллингу. По ее словам, инцидент произошел во время уроков.

нижнекамск
школьники
нападения
надписи
