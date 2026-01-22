Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:21

Раскрыты подробности о напавшем на уборщицу в лицее Нижнекамска подростке

Напавшему на уборщицу в лицее Нижнекамска подростку может быть 13 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подростку, напавшему с ножом на уборщицу в лицее № 37 Нижнекамска в Татарстане, около 13 лет, пишет Telegram-канал Mash. По версии Telegram-канала Baza, ученику 14 лет. Как уточняет «Осторожно, новости», подросток учится в седьмом классе.

Школьник напал на сотрудницу лицея при входе в учреждение. По сведениям источников, он также разбрасывал петарды в коридоре. Остальные лицеисты в момент нападения закрылись в кабинетах. После этого всех эвакуировали.

Как пишет Baza, женщина, на которую напал ученик, ранена, но жива. Медики оказывают ей необходимую помощь. По сведениям «Осторожно, новости», жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Ученица образовательного учреждения рассказала в беседе с NEWS.ru, что напавший с ножом на лицей № 37 города Нижнекамска ученик подвергался буллингу. По ее словам, инцидент произошел во время уроков. Она отметила, что в настоящее время нападавший задержан.

Ранее подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. От полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

