03 марта 2026 в 06:45

Прощайте, скучные оладьи! Готовлю татарские куптермэ: и пышнее, и нежнее

Оладушки по-татарски
В отличие от обычных оладий, куптермэ получаются невероятно пышными, воздушными и при этом остаются нежными внутри. Секрет в особом способе приготовления на пару: оладьи не просто жарят, а томят под крышкой, превращая их в мягкие облачка, которые буквально тают во рту. В старину их подавали с топленым маслом и медом, и это блюдо до сих пор остается любимым завтраком в татарских семьях.

В подходящей емкости взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахарного песка и щепоткой, пока не появится пенка. Влейте 250 мл теплого молока и 2 ст. л. растопленного сливочного масла. Перемешайте. В отдельной миске смешайте 300 г просеянной муки с 1 ч. л. соды и 1 ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпьте сухую смесь в жидкую, тщательно вымешивая венчиком. Тесто должно выйти гуще, чем на обычные оладушки — примерно как на дрожжевые.

Разогрейте сковороду с толстым дном, смажьте ее маслом. Кладите тесто столовой ложкой. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты, пока нижняя сторона не подрумянится, а верх не схватится. Затем аккуратно переверните и жарьте еще 2–3 минуты, но уже без крышки, чтобы появилась румяная корочка.

Подавайте татарские оладушки горячими с топленым маслом, медом, вареньем или сметаной. Они хороши и просто так.

  • Совет: чтобы оладьи были особенно пышными, не открывайте крышку, когда жарите с первой стороны, — пар сделает свое дело.

Татарский чак-чак — медовый десерт, который покорит ваше сердце. Рассказали все, что нужно знать, о легендарном лакомстве.

