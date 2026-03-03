Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026

Салат «Марфушка» на 8 Марта — простой, нежный и праздничный рецепт без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
До 8 Марта осталось совсем немного, и хочется, чтобы праздничный стол радовал, но не отнимал силы. Салат «Марфушка» — идеальный вариант: готовится легко, ингредиенты простые, а результат выглядит эффектно и празднично. Даже начинающая хозяйка справится с ним без лишнего стресса.

Ингредиенты

  • Картофель — 2 шт.
  • Яйца отварные — 2 шт.
  • Крабовые палочки — 150 г
  • Сыр — 100 г
  • Морковь сырая — 1 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую. Салат собираем слоями: сначала картофель, слегка посолив и поперчив, тонко смазываем майонезом. Следом яйца, также с майонезной сеткой. Затем нарезанные крабовые палочки, сыр и морковь, каждый слой по вкусу слегка присаливаем и покрываем майонезом. Для яркости морковь натираем тонким слоем. Готовый салат украсьте зеленью и оставьте на 30–60 минут в холодильнике для пропитки. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить. Использование альтернативной начинки открывает новые кулинарные горизонты и позволяет получить насыщенный аромат и необычный вкус, не теряя привычной формы блюда.

Проверено редакцией
