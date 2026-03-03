Салат «Марфушка» на 8 Марта — простой, нежный и праздничный рецепт без лишних хлопот

До 8 Марта осталось совсем немного, и хочется, чтобы праздничный стол радовал, но не отнимал силы. Салат «Марфушка» — идеальный вариант: готовится легко, ингредиенты простые, а результат выглядит эффектно и празднично. Даже начинающая хозяйка справится с ним без лишнего стресса.

Ингредиенты

Картофель — 2 шт.

Яйца отварные — 2 шт.

Крабовые палочки — 150 г

Сыр — 100 г

Морковь сырая — 1 шт.

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую. Салат собираем слоями: сначала картофель, слегка посолив и поперчив, тонко смазываем майонезом. Следом яйца, также с майонезной сеткой. Затем нарезанные крабовые палочки, сыр и морковь, каждый слой по вкусу слегка присаливаем и покрываем майонезом. Для яркости морковь натираем тонким слоем. Готовый салат украсьте зеленью и оставьте на 30–60 минут в холодильнике для пропитки. Приятного аппетита!

