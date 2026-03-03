Готовлю куриную пастрому дома — всего 50 ккал и никаких консервантов, только мясо

Эта пастрома стала моим спасением на правильном питании! Всего 50 ккал в 100 граммах, чистый белок и насыщенный вкус — идеально для бутербродов и салатов.

1 кг куриного филе промокаю бумажными полотенцами. В контейнер насыпаю слой крупной морской соли толщиной 1 см, выкладываю филе и полностью засыпаю солью. Убираю в холодильник на 24 часа. Затем достаю филе, тщательно смываю соль под проточной водой и замачиваю в чистой холодной воде на 5 часов, меняя воду каждые 1,5–2 часа. Обсушиваю мясо и обваливаю в смеси любимых специй (паприка, сушеный чеснок, перец, кориандр, прованские травы). Продеваю через мясо прочную нитку и подвешиваю в проветриваемом месте на 48 часов для сушки. Готовность проверяю по упругой плотной текстуре.

