Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию

Раньше я просто отправляла апельсиновые корки в мусор, а теперь собираю их специально. Оказалось, что из них можно сделать простое и рабочее средство для кухни — без резкого запаха и агрессивной «химии». Цедра апельсина содержит эфирные масла, которые хорошо растворяют жир и освежают поверхности. В сочетании с обычной содой получается натуральный очиститель, который справляется с повседневной грязью не хуже магазинных средств.

Как приготовить: rrорки тщательно промойте: положите их в миску, присыпьте содой и хорошо потрите, чтобы убрать остатки воска и загрязнения. Затем нарежьте тонкой соломкой. В пластиковую бутылку объемом 0,5 л положите корки апельсинов, добавьте 1 чайную ложку соды с горкой и залейте водой, оставляя немного свободного места. Закройте крышкой, хорошо встряхните и уберите в темное место на 2–3 суток.

За это время эфирные масла перейдут в воду — получится ароматный цитрусовый раствор.

Как использовать:

для мытья посуды — наносить на губку и мыть как обычным средством;

для удаления жирных пятен с плиты и столешницы — распылить, оставить на 5–10 минут и протереть;

для очистки кухонного гарнитура и духовки — нанести на загрязненную поверхность, слегка потереть губкой;

для освежения холодильника — протереть внутренние стенки раствором;

для мытья раковины и крана — помогает убрать налет и придать блеск.

Средство не содержит агрессивных компонентов, приятно пахнет цитрусом и подходит для ежедневной уборки. Главное — использовать его для легких и средних загрязнений, а для сильных нагаров все же потребуется более концентрированный состав.

