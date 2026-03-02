Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:02

Апельсиновые корки больше не выбрасываю: натуральное средство, которое заменяет бытовую химию

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше я просто отправляла апельсиновые корки в мусор, а теперь собираю их специально. Оказалось, что из них можно сделать простое и рабочее средство для кухни — без резкого запаха и агрессивной «химии». Цедра апельсина содержит эфирные масла, которые хорошо растворяют жир и освежают поверхности. В сочетании с обычной содой получается натуральный очиститель, который справляется с повседневной грязью не хуже магазинных средств.

Как приготовить: rrорки тщательно промойте: положите их в миску, присыпьте содой и хорошо потрите, чтобы убрать остатки воска и загрязнения. Затем нарежьте тонкой соломкой. В пластиковую бутылку объемом 0,5 л положите корки апельсинов, добавьте 1 чайную ложку соды с горкой и залейте водой, оставляя немного свободного места. Закройте крышкой, хорошо встряхните и уберите в темное место на 2–3 суток.

За это время эфирные масла перейдут в воду — получится ароматный цитрусовый раствор.

Как использовать:

  • для мытья посуды — наносить на губку и мыть как обычным средством;
  • для удаления жирных пятен с плиты и столешницы — распылить, оставить на 5–10 минут и протереть;
  • для очистки кухонного гарнитура и духовки — нанести на загрязненную поверхность, слегка потереть губкой;
  • для освежения холодильника — протереть внутренние стенки раствором;
  • для мытья раковины и крана — помогает убрать налет и придать блеск.

Средство не содержит агрессивных компонентов, приятно пахнет цитрусом и подходит для ежедневной уборки. Главное — использовать его для легких и средних загрязнений, а для сильных нагаров все же потребуется более концентрированный состав.

Ранее мы рассказывали о вещах, которых еще 10 лет назад их жутко стеснялись. Теперь их украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Общество
Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Общество
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус
Другие пироги с творогом теперь не готовим! Татарский шедевр: дуртмеш
Семья и жизнь
Другие пироги с творогом теперь не готовим! Татарский шедевр: дуртмеш
Творожная запеканка без муки: воздушная, как суфле, и полезная!
Семья и жизнь
Творожная запеканка без муки: воздушная, как суфле, и полезная!
Пожелтевший пластик снова станет белоснежным: простые средства с содой и 30 минут вернут вещам свежий вид
Общество
Пожелтевший пластик снова станет белоснежным: простые средства с содой и 30 минут вернут вещам свежий вид
кухня
чистота
сад
дом
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.