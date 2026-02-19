Зимняя Олимпиада — 2026
Пожелтевший пластик снова станет белоснежным: простые средства с содой и 30 минут вернут вещам свежий вид

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Белый пластик со временем теряет внешний вид и покрывается желтизной, особенно на кухне и под солнцем. Многие думают, что вернуть прежний цвет уже невозможно. Но есть простые домашние способы, которые помогают отбелить поверхность без дорогой химии.

Самый эффективный вариант — смесь соды и перекиси водорода. Соедините их в равных количествах до густой пасты и нанесите на пожелтевшие участки. Оставьте на 30–40 минут, затем смойте водой и вытрите насухо. При необходимости повторите процедуру.

Также помогает хозяйственное мыло. Намыльте мягкую губку, обработайте поверхность и оставьте на 5–10 минут, после чего смойте. Для стойких пятен подойдет спирт — нанесите его ватным диском, но сначала проверьте на незаметном участке. Эти способы помогают вернуть пластику чистоту и продлить срок службы вещей без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что эмалированная посуда удобна, красива и долговечна, но требует деликатного ухода. Агрессивные химические средства или жесткие губки оставляют микротрещины и царапины, через которые металл начинает ржаветь.

