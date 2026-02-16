Эмалированная посуда как новая — три домашних способа очистки без химии и царапин

Эмалированная посуда удобна, красива и долговечна, но требует деликатного ухода. Агрессивные химические средства или жесткие губки оставляют микротрещины и царапины, через которые металл начинает ржаветь. К счастью, вернуть эмали блеск можно безопасными домашними методами, используя привычные ингредиенты.

Первый способ — кипячение с содой и перекисью водорода: раствор из литра воды, столовой ложки соды и 50 мл 3%-й перекиси доводят до кипения и наносят на загрязнения. Второй — паста из соды, перекиси и обычного моющего средства; её накрывают пленкой и оставляют на несколько часов. Третий — раствор двух ложек соды в литре кипятка; кастрюлю можно оставить на ночь для размягчения налета.

Все методы безопасны, эффективно удаляют жир, нагар и потемнения, не повреждают эмаль и помогают сохранять посуду ухоженной долгие годы.

