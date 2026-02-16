Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:48

Эмалированная посуда как новая — три домашних способа очистки без химии и царапин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эмалированная посуда удобна, красива и долговечна, но требует деликатного ухода. Агрессивные химические средства или жесткие губки оставляют микротрещины и царапины, через которые металл начинает ржаветь. К счастью, вернуть эмали блеск можно безопасными домашними методами, используя привычные ингредиенты.

Первый способ — кипячение с содой и перекисью водорода: раствор из литра воды, столовой ложки соды и 50 мл 3%-й перекиси доводят до кипения и наносят на загрязнения. Второй — паста из соды, перекиси и обычного моющего средства; её накрывают пленкой и оставляют на несколько часов. Третий — раствор двух ложек соды в литре кипятка; кастрюлю можно оставить на ночь для размягчения налета.

Все методы безопасны, эффективно удаляют жир, нагар и потемнения, не повреждают эмаль и помогают сохранять посуду ухоженной долгие годы.

Ранее сообщалось, что кухонная губка ежедневно помогает поддерживать чистоту, но мало кто задумывается, сколько микробов она накапливает. Во влажной среде бактерии размножаются особенно быстро, поэтому обычная губка может стать источником неприятных запахов и загрязнений. Есть простой домашний способ вернуть ей чистоту без лишних расходов.

Проверено редакцией
