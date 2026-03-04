Чистка туалета без усилий — простой способ от польских домработниц для экономии и чистоты

Чистить туалет никто не любит, а магазинные средства часто дорогие или малоэффективные. Но есть простой способ сделать уборку почти незаметной и надолго — с минимальными затратами и без химии. Этот лайфхак пришёл от практичных польских хозяйок и позволяет поддерживать унитаз в идеальной чистоте при каждом смывании.

Что понадобится:

кусок твердого мыла — любое простое хозяйственное без ароматизаторов

уксус 9% (подойдет яблочный) — 100–150 мл

пустая пластиковая бутылка — 0,3–0,5 л

Приготовление и применение:

Натрите мыло на средней терке и засыпьте стружку в бутылку. Добавьте уксус до половины объема, закройте крышкой и встряхните до пастообразного состояния. Сделайте в верхней части бутылки 8–10 отверстий и поместите горизонтально в сливной бачок. При каждом смывании смесь попадает на стенки унитаза, растворяет налет, ржавчину и дезинфицирует поверхность. Мыльная пленка препятствует оседанию новой грязи, а одной бутылки хватает на несколько месяцев, экономя деньги и время.

