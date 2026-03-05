Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 01:39

Стало известно о жертвах удара Израиля по столице Ливана

Xinhua: Израиль атаковал столицу Ливана, трое погибли и шестеро ранены

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Израиль нанес авиаудар по столице Ливана, в результате которого погибли три человека, передает Xinhua. Еще шестеро получили ранения.

По информации ЦАХАЛ, атака была направлена на ликвидацию конкретного лица. Личность убитого пока не раскрывается. Удар пришелся по Бейруту, где израильские военные искали цель.

Ранее Иран пригрозил Израилю уничтожить атомный реактор в Димоне. Израильская сторона пока не прокомментировала эту угрозу.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока после ударов по объектам государств региона. Он отметил, что в регионе нужно поддерживать мир совместными усилиями.

Кроме того, газета The New York Times писала, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.

Израиль
Ливан
ЦАХАЛ
Бейрут
