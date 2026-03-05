Трамп рассказал, как продвигается операция США против Ирана Трамп: операция США против Ирана развивается хорошо

Операция США против Ирана развивается хорошо, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это еще «мягко сказано».

У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано, — сказал Трамп

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил, что Белый дом вел закулисные переговоры с Тегераном. Журналисты отметили, что политик обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу. Как оказалось, израильская разведка получила информацию, которая свидетельствует о контактах между иранской стороной и официальными лицами из администрации Трампа.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже объявил о начале «полномасштабной войны». Он отметил, что Тегеран намерен отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю.

Иранский аятолла Насер Макарем Ширази также официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны.