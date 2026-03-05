Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 00:37

Суд признал собственностью Блиновской недвижимость ее отца

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы признал незаконными сделки по передаче объектов недвижимости отцу блогера Елены Блиновской Олегу Останину, передает РИА Новости. В статье говорится, что таким образом он удовлетворил заявление финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной.

Теперь, как указали журналисты, объекты будут включены в конкурсную массу и реализованы на торгах для погашения задолженности перед кредиторами, среди которых и ФНС. При этом известно, что в перечень изъятого имущества вошли апартаменты на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте, кладовка и машино-место в Москве.

Ранее представитель Блиновской обжаловал приговор в кассационной инстанции. «Королева марафонов» этапирована в женскую ИК-1 во Владимирской области. До этого появилась информация, что Блиновскую направили в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области. Этот отряд считается среди осужденных привилегированным — там заключенные выполняют более легкую работу.

Также стало известно, что Блиновская попала в лазарет ИК-1 в поселке Головино Владимирской области с подозрением на воспаление легких. Как оказалось, 10 февраля в регионе произошла коммунальная авария на теплотрассе, в исправительной колонии отсутствовало отопление в течение трех суток.

Суд признал собственностью Блиновской недвижимость ее отца
