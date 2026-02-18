Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта причина обращения Блиновской в лазарет

Блиновская попала в лазарет колонии после аварии на теплотрассе

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Елена Блиновская попала в лазарет ИК-1 в поселке Головино Владимирской области с подозрением на воспаление легких, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, 10 февраля в регионе произошла коммунальная авария на теплотрассе, в исправительной колонии отсутствовало отопление в течение трех суток.

Температура воздуха на территории учреждения опускалась до минус 15 градусов. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что сотрудники обеспечили осужденных горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями.

После восстановления теплоснабжения часть заключенных обратилась за медицинской помощью. Не менее 20 человек сообщили медикам о повышенной температуре, кашле и насморке. Среди них оказалась Блиновская. Медики не подтвердили у нее воспаление легких. Адвокат Булат Солтаханов сообщил, что Блиновская испытывает недомогание с конца января.

Ранее представитель Блиновской обжаловал приговор в кассационной инстанции. «Королева марафонов» этапирована в женскую ИК-1 во Владимирской области. До этого появилась информация, что Блиновскую направили в 10-й отряд женской ИК-1 во Владимирской области. Этот отряд считается среди осужденных привилегированным — там заключенные выполняют более легкую работу.

Елена Блиновская
блогеры
тюрьмы
колонии
