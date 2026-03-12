Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 17:28

Захарова назвала главную угрозу для россиян в Швеции

Захарова предупредила российских туристов о государственном шовинизме в Швеции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российским туристам следует быть осторожными при поездках в Швецию, так как в стране процветает шовинизм на государственном уровне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, россияне могут быть подвергнуты безосновательному уголовному преследованию.

Хочется предостеречь всех сограждан, планирующих поездку в Швецию, попросить их учитывать перспективы быть абсолютно безосновательно подвергнутыми уголовному преследованию со стороны шведских правоохранительных органов или даже аресту по запросу третьей стороны с последующей выдачей, — обратила внимание Захарова.

Ранее Захарова заявила, что россиянам следует воздержаться от поездок в Германию. По ее словам, в федеративной республике сложилась крайне враждебная к россиянам среда и атмосфера недоверия, а любые действия местных властей направлены на дискриминацию граждан РФ. Посещать ФРГ следует лишь в случае жизненной необходимости, подчеркнула она.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
предупреждения
опасность
туризм
Швеция
