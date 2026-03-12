«Упали в воду»: поиски детей в Подмосковье 12 марта, новые подробности

Все трое детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, провалились под лед, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий. Что об этом известно, найдены ли пропавшие?
Что произошло с детьми в Звенигороде в день исчезновения
Следствие установило маршрут их передвижения в день исчезновения, отметила Врадий. По ее словам, во время прогулки 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков купили шоколад в продуктовом магазине, а затем кратчайшим путем проследовали в сторону Москвы-реки.
«Предполагается, что дети подошли к краю ледяного покрова реки, который, не выдержав их веса, сломался, что привело к падению детей в воду. <...> Никакой конспирологии нет. Причину смерти установит экспертиза», — отметила Врадий.
Также стало известно, что на месте трагедии были очевидцы. Они безуспешно пытались спасти одного из детей, после чего сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Водолазы нашли тело одного из мальчиков 11 марта в 800 метрах от места падения. Поиски остальных продолжаются.
Как идут поиски пропавших в Подмосковье детей 12 марта
13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков исчезли в Звенигороде во время прогулки 7 марта. По предварительным данным, школьники хотели поздравить одноклассницу с наступающим 8 Марта на природе и провалились под лед. В экстренных службах предполагают, что детей могло затянуть под лед течением.
Одного из мальчиков, пропавших в Звенигороде, нашли без признаков жизни при обследовании береговой зоны 11 марта. Пресс-служба МЧС РФ рассказала, что радиус поиска остальных детей был увеличен. По данным ведомства, в поиске задействована дополнительная группа водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер».
«За сутки специалистами проведено 27 погружений и обследовано 4,2 тысячи „квадратов“ акватории», — сказано в сообщении.
Днем также проводится мониторинг с воздуха. Ночью организовано патрулирование на пяти аэролодках с прожекторами для обследования береговой линии, дна и русла реки.
Глава отряда «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков ранее рассказал, что в зоне поисков работают около 500 человек. «Все следы, которые были, они были обнаружены в первые часы поиска. Сейчас уже остается только [прочесывать территорию]. Обследование было, сегодня люди уже работали руками, ногами по береговой зоне. И таким образом обнаружили тело пропавшего», — уточнил Шитиков.
Какие есть версии пропажи детей в Подмосковье
В беседе с NEWS.ru информированный источник в правоохранительных органах рассказал, что на данный момент приоритетной считается версия, что, предположительно, дети утонули.
Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Это стандартная процессуальная практика в подобных случаях, так как она дает правоохранителям расширенные полномочия для проведения следственных действий. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru отметил, что уголовное дело, которое возбудили, свидетельствует о том, что в нем «не все однозначно». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.
«Гипотетически, если предположить, что кто-то, например, их похитил, могут специально бросить, такое бывает, какие-то вещи, чтобы подумали, что они утонули, ищите их там. Река наверняка далеко могла эти тела унести. То, что нашли около реки какие-то вещи детей, это говорит о том, что они могли оказаться подо льдом. Но это может быть и ложный след», — предположил Харламов.
Читайте также:
Новый теракт Украины? Что произошло на Иркутском авиазаводе: детали, жертвы
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Новая жертва теракта в «Крокусе»: что известно о смерти журналиста Сараева