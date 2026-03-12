«Упали в воду»: поиски детей в Подмосковье 12 марта, новые подробности

Все трое детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, провалились под лед, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий. Что об этом известно, найдены ли пропавшие?

Что произошло с детьми в Звенигороде в день исчезновения

Следствие установило маршрут их передвижения в день исчезновения, отметила Врадий. По ее словам, во время прогулки 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков купили шоколад в продуктовом магазине, а затем кратчайшим путем проследовали в сторону Москвы-реки.

«Предполагается, что дети подошли к краю ледяного покрова реки, который, не выдержав их веса, сломался, что привело к падению детей в воду. <...> Никакой конспирологии нет. Причину смерти установит экспертиза», — отметила Врадий.

Также стало известно, что на месте трагедии были очевидцы. Они безуспешно пытались спасти одного из детей, после чего сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Водолазы нашли тело одного из мальчиков 11 марта в 800 метрах от места падения. Поиски остальных продолжаются.

Как идут поиски пропавших в Подмосковье детей 12 марта

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков исчезли в Звенигороде во время прогулки 7 марта. По предварительным данным, школьники хотели поздравить одноклассницу с наступающим 8 Марта на природе и провалились под лед. В экстренных службах предполагают, что детей могло затянуть под лед течением.

Одного из мальчиков, пропавших в Звенигороде, нашли без признаков жизни при обследовании береговой зоны 11 марта. Пресс-служба МЧС РФ рассказала, что радиус поиска остальных детей был увеличен. По данным ведомства, в поиске задействована дополнительная группа водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер».

«За сутки специалистами проведено 27 погружений и обследовано 4,2 тысячи „квадратов“ акватории», — сказано в сообщении.

Днем также проводится мониторинг с воздуха. Ночью организовано патрулирование на пяти аэролодках с прожекторами для обследования береговой линии, дна и русла реки.

Глава отряда «СПАС ГРАД» Юрий Шитиков ранее рассказал, что в зоне поисков работают около 500 человек. «Все следы, которые были, они были обнаружены в первые часы поиска. Сейчас уже остается только [прочесывать территорию]. Обследование было, сегодня люди уже работали руками, ногами по береговой зоне. И таким образом обнаружили тело пропавшего», — уточнил Шитиков.

Какие есть версии пропажи детей в Подмосковье

В беседе с NEWS.ru информированный источник в правоохранительных органах рассказал, что на данный момент приоритетной считается версия, что, предположительно, дети утонули.

Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Это стандартная процессуальная практика в подобных случаях, так как она дает правоохранителям расширенные полномочия для проведения следственных действий. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru отметил, что уголовное дело, которое возбудили, свидетельствует о том, что в нем «не все однозначно». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.

«Гипотетически, если предположить, что кто-то, например, их похитил, могут специально бросить, такое бывает, какие-то вещи, чтобы подумали, что они утонули, ищите их там. Река наверняка далеко могла эти тела унести. То, что нашли около реки какие-то вещи детей, это говорит о том, что они могли оказаться подо льдом. Но это может быть и ложный след», — предположил Харламов.

