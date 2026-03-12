Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 21:16

ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в период с 14:00 до 20:00 мск 12 марта, сообщили в Минобороны РФ. Большая часть дронов была ликвидирована над Белгородской областью.

Перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

Ночью 12 марта ПВО ликвидировала в небе над Россией 80 беспилотников ВСУ. Как сообщили в МО, 30 БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Россия
атаки
ПВО
дроны
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией
Военные отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь
Президент Польши заблокировал участие в военной программе ЕС
Израиль объявил о новой волне ударов по Тегерану
Мир, стабильность, торговля: Азербайджан успешно развивает Южный Кавказ
Росавиация приняла решение по поводу сертификата Azur Air
Чехия завершила эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока
США раскрыли масштабы ударов по Ирану
Подозреваемый в нападении на американскую синагогу мертв
В Молдавии десятки тонн овощей отправили на свалку
Иран расчехлил «ракету-монстра»: какое оружие есть у КСИР для войны с США
Службы экстренно выехали на пожар в московской гостинице
Ситуация с интернетом в Москве 12 марта: работает ли, помогут ли пейджеры
Клебо упал и получил травму головы в полуфинале спринта
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице, простите»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.