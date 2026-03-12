ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в период с 14:00 до 20:00 мск 12 марта, сообщили в Минобороны РФ. Большая часть дронов была ликвидирована над Белгородской областью.

Перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, шесть БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

Ночью 12 марта ПВО ликвидировала в небе над Россией 80 беспилотников ВСУ. Как сообщили в МО, 30 БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей.