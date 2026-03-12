В Бахрейне практически не осталось российских туристов Россияне уезжают из Бахрейна через Саудовскую Аравию

Российские граждане, находящиеся в Бахрейне, массово покидают страну через Саудовскую Аравию, рассказали ТАСС в пресс-службе посольства РФ. Оттуда они отправляются в другие страны выбранными рейсами.

Российские туроператоры вывезли почти всех своих туристов из Бахрейна. Что касается остальных российских граждан, то они сухопутным путем уезжают в Саудовскую Аравию, оттуда, куда им нужно, улетают либо уезжают, — пояснили там.

Тем временем стало известно, что российские туристы, отдыхающие в Тунисе, не сталкивались с какими-либо проблемами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В посольстве отметили, что обращений от россиян по этому поводу не поступало.

До этого появилась информация, что «Аэрофлот» завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек. Из них 9,5 тыс. пассажиров были доставлены рейсами «Аэрофлота», а остальные — самолетами авиакомпании «Победа».

Ранее в России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, путешественники смогут вернуть полную стоимость тура.