12 марта 2026 в 21:52

Чехия завершила эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press
Чехия завершила программу эвакуационных рейсов из ближневосточных стран, передает Denikn со ссылкой на чешский МИД. На родину в общей сложности вернулись более 1,5 тыс. граждан Чехии.

Последний, 12-й эвакуационный авиарейс, власти республики осуществили в четверг. Отмечается, что все желающие покинуть регион были вывезены.

Ранее второй этап эвакуации российских сотрудников с иранской атомной электростанции «Бушер» завершился, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, 150 специалистов отправились в РФ через Армению.

До этого сообщалось, что ущерб российских туроператоров из-за войны на Ближнем Востоке уже возрос до 5–6 млрд рублей. Как уточнила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, это не конечная сумма.

Кроме того, в пресс-службе дипломатической миссии России в Ашхабаде сообщили, что Туркмения предоставила дополнительные пограничные пункты для содействия выезду россиян из Ирана. Граждане РФ могут воспользоваться четырьмя переходами: «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», «Алтын Асыр — Инчебурун».

