Появились подробности эвакуации 150 сотрудников Росатома с АЭС «Бушер» Завершился второй этап эвакуации граждан России с АЭС «Бушер» в Иране

Второй этап эвакуации российских сотрудников с иранской атомной электростанции «Бушер» завершился в ночь на 11 марта, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, 150 специалистов направляются в РФ через Армению.

Сегодня ночью у нас завершился очередной этап эвакуации наших работников. 150 человек несколько дней назад покинули станцию «Бушер» и ночью пересекли границу с Арменией, уже находятся на пути в нашу страну. Это второй этап, второй уровень эвакуации, — отметил он.

Ранее глава Росатома заявлял, что работы по строительству новых блоков на атомной электростанции «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По словам Лихачева, там продолжали оставаться 639 сотрудников из России — они обслуживали оборудование и выполняли критически важные задачи.

Ранее сообщалось, что ущерб российских туроператоров из-за войны на Ближнем Востоке уже возрос до 5–6 млрд рублей. Как уточнила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, это не конечная сумма.