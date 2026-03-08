Людей эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за работы ФБР

Международный аэропорт Канзас-Сити в штате Миссури был экстренно эвакуирован днем 8 марта. По данным местного отделения Fox News, причиной стала «потенциальная угроза безопасности».

Природа угрозы пока не установлена, на месте работают агенты ФБР. Все подходы к аэровокзалу перекрыты. По информации портала FlightAware, инцидент привел к более чем 120 задержкам и двум отменам рейсов. Около 2 тыс. человек были выведены из здания терминала и находились под наблюдением на взлетно-посадочной полосе. Очевидцы сообщают, что люди покидали здание в спешке после объявления сотрудника аэропорта о немедленной эвакуации.

Представитель ФБР Диксон Лэнд подтвердил, что агентство работает совместно с полицией аэропорта для оценки достоверности угрозы. Представитель департамента авиации Джексон Оверстрит уточнил, что прибывающие рейсы направляются на запасные стоянки.

