08 марта 2026 в 23:47

Людей эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за работы ФБР

Fox News: в аэропорту Канзас-Сити провели эвакуацию на фоне потенциальной угрозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международный аэропорт Канзас-Сити в штате Миссури был экстренно эвакуирован днем 8 марта. По данным местного отделения Fox News, причиной стала «потенциальная угроза безопасности».

Природа угрозы пока не установлена, на месте работают агенты ФБР. Все подходы к аэровокзалу перекрыты. По информации портала FlightAware, инцидент привел к более чем 120 задержкам и двум отменам рейсов. Около 2 тыс. человек были выведены из здания терминала и находились под наблюдением на взлетно-посадочной полосе. Очевидцы сообщают, что люди покидали здание в спешке после объявления сотрудника аэропорта о немедленной эвакуации.

Представитель ФБР Диксон Лэнд подтвердил, что агентство работает совместно с полицией аэропорта для оценки достоверности угрозы. Представитель департамента авиации Джексон Оверстрит уточнил, что прибывающие рейсы направляются на запасные стоянки.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты потратили около $6 млрд (475 млрд рублей) за первую неделю военной операции против Ирана. Из этих средств $4 млрд (317 млрд рублей) ушли на боеприпасы, в основном для систем перехвата иранских ракет. Законодатели ожидают, что американская администрация в ближайшее время запросит у конгресса дополнительные средства на финансирование военной операции.

Людей эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за работы ФБР
