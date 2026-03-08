США потратили целое состояние на перехват иранских ракет NYT: расходы США за неделю операции в Иране превысили $6 млрд

Соединенные Штаты потратили около $6 млрд (475 млрд рублей) за первую неделю военной операции против Ирана, сообщает газета The New York Times. Такую сумму Пентагон озвучил Конгрессу США.

Из этих средств $4 млрд (317 млрд рублей) ушли на боеприпасы, в основном для систем перехвата иранских ракет. Законодатели ожидают, что американская администрация в ближайшее время запросит у Конгресса дополнительные средства на финансирование военной операции.

Ранее профессор Хельсинского университета Гленн Дизен заявил о начале полного уничтожения Тегерана американскими военными. По его словам, Вашингтон быстро перешел от риторики о поддержке иранцев к прямым угрозам мирному населению и уничтожению столицы.

В то же время президент США Дональд Трамп объявил о быстрой и невиданной победе над Ираном. По словам главы Белого дома, речь идет об уничтожении практически всех военных объектов, ракетного арсенала и руководства республики. Трамп подчеркнул, что у Тегерана больше не осталось значимых средств для сопротивления.