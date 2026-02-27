Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 02:35

МВФ одобрил Украине многомиллиардный кредит

Reuters: МВФ одобрил новую программу финансирования Украины на $8,1 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу финансирования для Украины, передает Reuters. Киев получит $8,1 млрд долларов в рамках механизма расширенного кредитования сроком на 48 месяцев.

Уточняется, что $1,5 млрд будут перечислены украинской стороне немедленно. Остальные средства поступят траншами в течение четырех лет.

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об исключительно высоких рисках программы. В фонде также подтвердили прогноз о дефиците финансирования Украины в размере $136,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала план Европейского союза по выделению Киеву кредита в размере €90 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Отказ Будапешта ставит под угрозу принятие пакета помощи, без которого Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже во втором квартале текущего года, говорится в статье.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев занимается откровенным политическим шантажом в отношении республики, блокируя поставки нефти по «Дружбе». Политик указал, что таким образом власти хотят надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в ЕС.

