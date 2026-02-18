Зимняя Олимпиада — 2026
Орбан раскрыл, каких целей добивается Зеленский через блокировку «Дружбы»

Орбан: Украина шантажирует Венгрию через блокировку поставок по «Дружбе»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Украина занимается откровенным политическим шантажом в отношении Венгрии, блокируя поставки нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X. По его словам, таким образом Киев хочет надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в Евросоюзе.

Решение украинцев заблокировать поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию — это откровенный политический шантаж. Они пытаются оказать на нас давление, чтобы мы поддержали их членство в ЕС и передали средства, принадлежащие венгерским семьям, — написал Орбан.

Политик подчеркнул, что правительство Венгрии не поддастся на провокации. Он обратил внимание, что Будапешт уже предпринимает все необходимые меры для обеспечения энергетической безопасности страны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отмечал, что прекращение Венгрией и Словакией поставок топлива только ухудшит энергетическую ситуацию на Украине. По его словам, недовольство украинцев политикой президента Владимира Зеленского и его команды продолжает расти. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за суровых зимних условий.

