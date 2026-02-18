Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:39

Экс-нардеп ответил, что ждет рассорившуюся со Словакией и Венгрией Украину

Экс-нардеп Олейник: ситуация с энергетикой на Украине станет еще более критичной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Прекращение Венгрией и Словакией поставок топлива только ухудшит энергетическую ситуацию на Украине, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, недовольство украинцев политикой президента Владимира Зеленского и его команды продолжает расти. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за суровых зимних условий.

Действия Венгрии и Словакии еще на порядок ухудшат ситуацию с энергетикой и отоплением на Украине. Киев отказался от российского газа, прекратил поставки и начал покупать в Европе через Венгрию и Словакию. А Словакия дает им ответ, что это газ из России, идущий по «Турецкому потоку». То есть это же надо умудриться отказаться от прямых поставок российского газа и получать его с удорожанием по транзиту, потому что это такой обходной транзит. А поскольку сейчас зима, и она еще не заканчивается, то ситуация ударит по украинским потребителям. Не будет газа, потому что его уже из Полтавщины нет. Там сегодня катастрофа газодобычи, недовольство людей продолжит расти, — сказал Олейник.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Украина столкнется с подорожанием топлива и локальным дефицитом бензина и дизеля после прекращения поставок нефтепродуктов из Словакии. По его словам, эта страна традиционно реализует излишки энергоресурсов соседнему восточноевропейскому государству.

Украина
Венгрия
Словакия
Европа
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Молдаванин попытался угнать поезд с нефтью в Польше
«Пятёрочка» поддержала экопроект по сохранению ирбисов
Экс-участнику «Дома-2» вынесли приговор за смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.