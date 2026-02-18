Экс-нардеп ответил, что ждет рассорившуюся со Словакией и Венгрией Украину Экс-нардеп Олейник: ситуация с энергетикой на Украине станет еще более критичной

Прекращение Венгрией и Словакией поставок топлива только ухудшит энергетическую ситуацию на Украине, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, недовольство украинцев политикой президента Владимира Зеленского и его команды продолжает расти. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за суровых зимних условий.

Действия Венгрии и Словакии еще на порядок ухудшат ситуацию с энергетикой и отоплением на Украине. Киев отказался от российского газа, прекратил поставки и начал покупать в Европе через Венгрию и Словакию. А Словакия дает им ответ, что это газ из России, идущий по «Турецкому потоку». То есть это же надо умудриться отказаться от прямых поставок российского газа и получать его с удорожанием по транзиту, потому что это такой обходной транзит. А поскольку сейчас зима, и она еще не заканчивается, то ситуация ударит по украинским потребителям. Не будет газа, потому что его уже из Полтавщины нет. Там сегодня катастрофа газодобычи, недовольство людей продолжит расти, — сказал Олейник.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Украина столкнется с подорожанием топлива и локальным дефицитом бензина и дизеля после прекращения поставок нефтепродуктов из Словакии. По его словам, эта страна традиционно реализует излишки энергоресурсов соседнему восточноевропейскому государству.