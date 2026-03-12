Защита питомцев от клещей: что важно знать каждому владельцу собак и кошек

Клещи представляют собой одну из главных опасностей для домашних животных. Их укусы могут привести к тяжелым заболеваниям, которые часто маскируются под общие симптомы: слабость, снижение аппетита, лихорадку. NEWS.ru пообщался с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым, который рассказал об эффективных способах защиты от клещей. Также специалист объяснил, как нужно действовать, если любимого питомца уже укусили.

Как защитить собаку от клещей

Ошейники от блох и клещей — самый неэффективный способ защиты. Причина в том, что концентрация инсектицида (вещества, предназначенного для уничтожения насекомых) в составе ошейника мала, и средство не всегда достигает нужной концентрации. Также яйца паразитов созревают в окружающей среде и не могут подвергаться действию инсектицидов из ошейника. Если его надеть слишком свободно, эффективность может еще сильнее снижаться.

Второй способ защиты — специальные спреи от клещей, которые начинают действовать немедленно. Однако их довольно сложно равномерно нанести на все тело животного. Часть вещества может смыться дождем, или его слижет питомец. Кроме того, если дать животному больше действующего вещества, чем необходимо, это может привести к отравлению.

Третий и самый популярный вариант — капли, наносящиеся на холку собаки. Они весьма эффективны, но стоит помнить, что препарат действует не больше месяца, поэтому его нужно использовать повторно.

Дорогой, но самый надежный способ защиты от клещей — таблетки. Эффект некоторых препаратов наступает уже через четыре часа после приема и обеспечивает непрерывную защиту собаки на протяжении месяцев.

Каких мест во время прогулки нужно избегать

Помимо лесов и лугов, клещей можно встретить в скверах, зеленых зонах вдоль дорог и на пустырях. Наиболее опасными являются территории с сухой высокой травой и низким кустарником, где паразиты поджидают свою добычу. Стоит отметить, что клещи обладают отличной способностью ориентироваться по инфракрасному излучению и запахам, а также хорошо различают черный цвет. Таким образом, черные и лохматые собаки подвергаются наибольшему риску.

Особенно активны эти паукообразные весной и в начале лета, когда температура воздуха стабильно держится выше +10 градусов, а влажность остается высокой. Пик активности приходится на май и июнь, но в зависимости от региона и погодных условий он может сдвигаться.

Каковы симптомы укуса клеща

Некоторые симптомы, которые могут возникать у животных после укуса клеща:

Покраснение, отек, зуд. В большинстве случаев животное не реагирует на укус, так как клещ выделяет вещество, которое действует как анестезия;

Вялость, отказ от еды, чрезмерная жажда;

Повышенная температура тела (от 40 до 42 градусов);

Тремор конечностей, учащенное дыхание;

Изменения в стуле (диарея, не связанная с изменением в питании);

Изменение цвета мочи (потемнение, приобретение бурого или оранжевого оттенка);

Бледность слизистых оболочек или желтушность;

Боль в суставах и мышцах, гнойные выделения.

Симптомы могут проявиться не сразу, а через две, а иногда и через четыре недели. Это связано с инкубационным периодом некоторых инфекционных заболеваний. При внезапном появлении любых из перечисленных выше симптомов у питомца необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Как правильно снимать клещей с собаки

Клеща у собаки нужно снимать аккуратно, чтобы не раздавить паразита и не повредить кожу питомца. Важно как можно быстрее удалить паразита — чем быстрее, тем меньше вероятности заражения. Для удаления клеща у собаки используют пинцет с тонкими прямыми кончиками или специальный инструмент-клещедер (клещеверт).

Голыми руками удалять паукообразное нельзя, так как есть риск занести инфекцию. Также не стоит сдавливать его тело и использовать острые предметы (ножи, ножницы). Если под рукой нет никаких подходящих инструментов, можно обильно смазать тельце клеща и кожу вокруг места присасывания йодом. Затем, покачивая круговыми движениями, как пластилиновый шарик между ладошками, паразита можно будет удалить без труда.

Последствия укуса клеща

Укус клеща может привести к развитию серьезных заболеваний у животных, так как эти паразиты переносят опасные инфекции. Например, энцефалит — это тяжелое состояние, характеризующееся воспалением коры головного мозга. Заболевший питомец становится вялым, у него нарушается координация, развивается паралич.

Еще одно опасное заболевание — боррелиоз, при котором заметно увеличиваются лимфоузлы, опухают суставы, становится сложно передвигаться. Также клещи могут переносить эрлихиоз, который нередко протекает скрытно. Характеризуется он поражением кровеносной системы и печени. Проявляется повышенной жаждой, бледностью слизистых и появлением кровоподтеков.

В частных случаях из-за укуса клеща начинается аллергическая реакция. На месте повреждения кожи образуется небольшой отек, покраснение, локальное повышение температуры. Появляется чувство боли и зуда, животное будет стремиться расчесать его лапой или зализать. В редких случаях на месте укуса из-за попавших в ранку бактерий развивается гнойное воспаление.

Популярные мифы

Весьма популярен миф, что кошек не нужно защищать от клещей, но он ошибочен. Кошки подвержены атакам клещей, даже если крайне редко выходят на улицу. Паразиты могут попасть в дом с одеждой хозяев, обувью или на шерсти других животных. При этом основную угрозу для здоровья кошек несет не сам укус клеща, а заболевания, которые способен переносить паразит. Ряд болезней может привести к смерти питомца.

Также существует миф, что клещи активны только в теплое время года, но низкие температуры не делают их безвредными — при благоприятных условиях паразиты способны выживать даже зимой.

