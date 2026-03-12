Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 03:21

«Провал в Иране»: в США назвали причину звонка Трампа Путину

Аналитик Фриман: Трамп позвонил Путину, чтобы выпутаться из авантюры с Ираном

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший американский дипломат Час Фриман в эфире YouTube-канала допустил, что глава Белого дома Дональд Трамп осознал безвыходность ближневосточной политики Вашингтона. По словам эксперта, именно желание найти выход из иранского тупика заставило республиканца связаться с президентом России Владимиром Путиным.

США не в состоянии прекратить этот конфликт или выйти из него. Иран будет продолжать вести огонь столько, сколько сможет. А это может продлиться очень долго, — пояснил Фриман.

Аналитик подверг резкой критике заявления Трампа об успехах в противостоянии с Ираном, назвав их «абсолютной чушью». Фриман убежден, что Белый дом столкнулся с серьезным сопротивлением, которое неспособен преодолеть. Он отметил, что иранское общество, подобно Вьетнаму в прошлом, готово нести любые потери и терпеть санкции ради достижения своих целей.

Ранее Трамп объявил о полной победе в военной операции против Ирана. Он сообщил, что его военный потенциал был уничтожен в первые два дня кампании. Тегеран якобы полностью лишился флота, военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны.

Иран
Дональд Трамп
Владимир Путин
консультации
