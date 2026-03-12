Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 04:34

Важная функция может появиться на «Госуслугах»

Минцифры РФ прорабатывают возможность разблокировки карт через «Госуслуги»

«Госуслуги» «Госуслуги» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минцифры и Центробанк прорабатывают механизм, который позволит россиянам снимать блокировки с банковских карт через «Госуслуги». Инициаторы предложили создать единое окно для подачи заявлений о соответствующей услуге, говорится в ответе министра цифрового развития Максута Шадаева на запрос депутатов от «Новых людей», документ имеется в распоряжении ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги выступили с предложением упростить процедуру разблокировки банковских карт. По их мнению, единое окно на «Госуслугах» позволит быстрее идентифицировать граждан и контролировать сроки рассмотрения обращений банками. В ответе министра цифрового развития Максута Шадаева на запрос депутатов говорится, что Минцифры концептуально поддерживает эту меру.

В настоящее время предложенные изменения прорабатываются совместно с Банком России. Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан, — подчеркнул Шадаев.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предположил, что введение обязательной биометрической аутентификации может навсегда закрыть лазейку для оформления микрозаймов по украденным или поддельным документам. Он допустил, что после этого заявителям придется проходить проверку через «Госуслуги».

Минцифры
Госуслуги
карты
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
США пытаются оправдать за удар по школе в Иране сбоем в работе ИИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 марта
Нутрициолог назвала полезную замену пшеничному хлебу
Банкиры-извращенцы, министры-педофилы: дело Эпштейна хоронит западную элиту
Бастрыкин поручил отчитаться по делу о нападении на семью на Камчатке
Удар Израиля по пляжу в Бейруте привел к гибели людей
Родителям рассказали, какое занятие лучше всего подходит для развития детей
Как сдавать ипотечную квартиру в аренду: главные правила, подводные камни
SHOT сообщил о серии мощных взрывов на юге России
Важная функция может появиться на «Госуслугах»
КСИР атаковал нефтяные поля и промзону в ОАЭ
Диетолог ответила, помогут ли сахарозаменители похудеть
Борьба с лишним весом, романы, мнение об СВО: как живет Ирина Горбачева
«От всех болезней»: мошенники добрались до аптечек россиян
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.