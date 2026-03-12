Важная функция может появиться на «Госуслугах»

Важная функция может появиться на «Госуслугах» Минцифры РФ прорабатывают возможность разблокировки карт через «Госуслуги»

Минцифры и Центробанк прорабатывают механизм, который позволит россиянам снимать блокировки с банковских карт через «Госуслуги». Инициаторы предложили создать единое окно для подачи заявлений о соответствующей услуге, говорится в ответе министра цифрового развития Максута Шадаева на запрос депутатов от «Новых людей», документ имеется в распоряжении ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги выступили с предложением упростить процедуру разблокировки банковских карт. По их мнению, единое окно на «Госуслугах» позволит быстрее идентифицировать граждан и контролировать сроки рассмотрения обращений банками. В ответе министра цифрового развития Максута Шадаева на запрос депутатов говорится, что Минцифры концептуально поддерживает эту меру.

В настоящее время предложенные изменения прорабатываются совместно с Банком России. Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан, — подчеркнул Шадаев.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предположил, что введение обязательной биометрической аутентификации может навсегда закрыть лазейку для оформления микрозаймов по украденным или поддельным документам. Он допустил, что после этого заявителям придется проходить проверку через «Госуслуги».