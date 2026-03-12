SHOT сообщил о серии мощных взрывов на юге России SHOT: в районе Анапы и Витязево прогремели более 15 сильных взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 12 марта курортные Анапа и Витязево подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации канала, около 40 минут слышны взрывы со стороны Черного моря — всего более 15. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировали.

Местные жители в беседе с SHOT отметили, что в небе видны яркие вспышки, воет сирена, от грохота срабатывают автосигнализации. Предварительно, пишет канал, российские системы противовоздушной обороны уничтожают дроны Вооруженных сил Украины на подлете к городу.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Как уточнил SHOT, власти призывают жителей укрыться в безопасных местах.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом края. Очевидцы рассказали каналу, что силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА.

До этого стало известно, что силы ПВО за шесть часов уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией российских регионов. Это произошло в период между 14:00 и 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над Республикой Крым — 21 аппарат.