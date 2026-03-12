Удар Израиля по пляжу в Бейруте привел к гибели людей

Израильская авиация нанесла удар по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте, сообщает Министерство здравоохранения Ливана. В результате атаки погибли семь человек, еще 21 получил ранения, указывает газета Figaro.

В публикации отмечается, что на этом месте ночевали перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за боевых действий на южной границе. Атака произошла на фоне резкой эскалации между Израилем и движением «Хезболла», возобновившейся в ночь на 2 марта. Поводом стало начало совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

По данным ливанских властей, жертвами конфликта уже стали сотни мирных жителей, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Удар по пляжу, где укрывались люди, в Минздраве Ливана назвали очередной трагической страницей этого противостояния.

Ранее сообщалось, что Израиль начал две новые масштабные волны ударов — они наносятся одновременно по Ливану и Ирану. Пресс-служба Армии обороны страны проинформировала, что в Иране целями атаки названы объекты инфраструктуры, в Ливане нападение ведется на инфраструктуру шиитской организации «Хезболла» в районе Бейрута.

На фоне этого «Хезболла» официально объявило о начале новой военной операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). Сразу после заявления израильская авиация нанесла около восьми ударов по южному пригороду Бейрута.