11 марта 2026 в 13:23

Израильские военные начали две новые масштабные волны ударов

Армия Израиля начала одновременные волны авиаударов по Ливану и Ирану

Истребитель F-16 ВВС Израиля Истребитель F-16 ВВС Израиля Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Израиль начал две новые масштабные волны ударов — они наносятся одновременно по Ливану и Ирану, передает пресс-служба Армии обороны страны. По данным ведомства, в Иране целями атаки названы объекты инфраструктуры, в Ливане атака ведется на инфраструктуру шиитской организации «Хезболла» в районе Бейрута.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени Соединенные Штаты прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. В частности, источники, близкие к ситуации, объяснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и беспилотников, а также об административных объектах. Также внутри руководства страны фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.

До этого представитель ВС Исламской Республики Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран отомстит США и Израилю за удары по гражданским объектам и гибель мирных жителей. По его словам, Тегеран нанесет сокрушительные удары.

