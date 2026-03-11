Билан отреагировал на вирусную популярность его песни в Европе Билан заявил, что европейцам интересны не только его старые треки, но и новые

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал о том, что его песня «Never Let You Go» стала вирусной среди европейских пользователей социальных сетей, однако аудитория интересуется и его новыми композициями, поделился он с ТАСС. Певец давно заметил, что его музыка снова становится популярной среди молодежи.

Уже длительное время я наблюдаю, что моя музыка снова «вирусится» среди молодежи. Могу сказать, что у меня давно существуют греческие клубы друзей и фан-клубы, и новая волна поднимает пласты хорошо забытой музыки. Весь европейский сегмент, можно сказать, вновь «прильнул» к композициям Димы Билана, — прокомментировал артист.

Певец подчеркнул, что возрождение платформы TikTok способствует новому витку интереса к его творчеству. По его словам, в соцсети успешно сочетаются разные музыкальные жанры, что делает процесс особенно увлекательным.

Ранее Билан привлек внимание публики новым имиджем на светском мероприятии. Артист появился в линзах, изменивших цвет его глаз на светло-голубой. Это вызвало неоднозначную реакцию поклонников: многие раскритиковали выбор аксессуара, считая, что новый образ лишил взгляд выразительности. Несмотря на критику, выход Билана в ярком костюме стал одной из самых обсуждаемых тем дня.