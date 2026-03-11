Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:01

Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой

AP: 18,7 млн американцев страдают от последствий загрязнения воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Примерно 18,7 млн американцев страдают от последствий загрязнения воды, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правительственные данные. Уточняется, что около 1 тыс. коммунальных компаний нарушают правила очистки.

Как отметило агентство, в штате Мэриленд зафиксированы сотни случаев переполнения канализации, что связано со стихийными бедствиями или поломкой труб. При этом федеральные власти подчеркивали, что выброс нечистот в реку Потомак, которая протекает через Вашингтон, может вызвать экологические проблемы.

Ранее стало известно, что свыше 1 млн рублей взыскали с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги. В частности, компания причинила вред притоку реки Ерику Бертюль, протекающему в районе рабочего поселка Красные Баррикады.

До этого сообщалось, что популярный курортный пляж Хиккадува на Шри-Ланке пострадал от нефтяного загрязнения. Отмечается, что нефтепродукты прибило к берегу после атаки на танкер в Ормузском проливе. Местные жители и специалисты пытаются ликвидировать появившиеся пятна.

США
загрязнения
нарушения
американцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Несет угрозу»: стало известно, как Украина может использовать новые РЛС
Экс-мэр Сургута Филатов признал вину в дюжине преступлений
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.