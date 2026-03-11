Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой

Примерно 18,7 млн американцев страдают от последствий загрязнения воды, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правительственные данные. Уточняется, что около 1 тыс. коммунальных компаний нарушают правила очистки.

Как отметило агентство, в штате Мэриленд зафиксированы сотни случаев переполнения канализации, что связано со стихийными бедствиями или поломкой труб. При этом федеральные власти подчеркивали, что выброс нечистот в реку Потомак, которая протекает через Вашингтон, может вызвать экологические проблемы.

Ранее стало известно, что свыше 1 млн рублей взыскали с верфей в Астраханской области за загрязнение Волги. В частности, компания причинила вред притоку реки Ерику Бертюль, протекающему в районе рабочего поселка Красные Баррикады.

До этого сообщалось, что популярный курортный пляж Хиккадува на Шри-Ланке пострадал от нефтяного загрязнения. Отмечается, что нефтепродукты прибило к берегу после атаки на танкер в Ормузском проливе. Местные жители и специалисты пытаются ликвидировать появившиеся пятна.