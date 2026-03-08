Эколог ответил, что может нанести морским животным непоправимый вред

Разлив нефти наносит морским животным непоправимый вред, заявил NEWS.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. По его словам, черепахи, птицы и рыбы воспринимают нефть как клей, который забивает дыхательные пути.

Для природы разлив нефти — это как если бы на весь район распылили клей, растворитель и яд одновременно. Морским черепахам нефть обжигает кожу и глаза, забивает дыхательные пути, попадает в желудок вместе с пищей. Плюс портит кормовые зоны и миграционные маршруты: черепахе некуда и незачем идти. Птицам нефть склеивает перья: птица теряет «пуховик» и «спасжилет» сразу: хуже держит тепло и хуже держится на воде. Итог — переохлаждение, истощение и отравление, когда она чистит перья и глотает нефтяную гадость, — заявил Рыбальченко.

Эколог отметил, что нередко мазут застревает в песке и иле. По его словам, остатки нефти могут подпитывать загрязнение месяцами.

Загрязнение часто не «уходит», а прячется в песке и иле. Мазут застревает в осадках и потом месяцами (а иногда и дольше) понемногу подпитывает загрязнение — вода сверху может выглядеть прилично, а снизу все еще токсичная кухня, — заключил он.

Ранее стало известно, что популярный курортный пляж Хиккадува на Шри-Ланке пострадал от нефтяного загрязнения. Отмечается, что нефтепродукты прибило к берегу после атаки на танкер в Ормузском проливе. Местные жители и специалисты пытаются ликвидировать нефтяные пятна.