Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:19

Эколог ответил, что может нанести морским животным непоправимый вред

Эколог Рыбальченко: разлив нефти наносит морским животным непоправимый вред

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Разлив нефти наносит морским животным непоправимый вред, заявил NEWS.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. По его словам, черепахи, птицы и рыбы воспринимают нефть как клей, который забивает дыхательные пути.

Для природы разлив нефти — это как если бы на весь район распылили клей, растворитель и яд одновременно. Морским черепахам нефть обжигает кожу и глаза, забивает дыхательные пути, попадает в желудок вместе с пищей. Плюс портит кормовые зоны и миграционные маршруты: черепахе некуда и незачем идти. Птицам нефть склеивает перья: птица теряет «пуховик» и «спасжилет» сразу: хуже держит тепло и хуже держится на воде. Итог — переохлаждение, истощение и отравление, когда она чистит перья и глотает нефтяную гадость, — заявил Рыбальченко.

Эколог отметил, что нередко мазут застревает в песке и иле. По его словам, остатки нефти могут подпитывать загрязнение месяцами.

Загрязнение часто не «уходит», а прячется в песке и иле. Мазут застревает в осадках и потом месяцами (а иногда и дольше) понемногу подпитывает загрязнение — вода сверху может выглядеть прилично, а снизу все еще токсичная кухня, — заключил он.

Ранее стало известно, что популярный курортный пляж Хиккадува на Шри-Ланке пострадал от нефтяного загрязнения. Отмечается, что нефтепродукты прибило к берегу после атаки на танкер в Ормузском проливе. Местные жители и специалисты пытаются ликвидировать нефтяные пятна.

загрязнения
курорты
экологи
животные
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HIMARS «замолчал» после удара российской армии под Харьковом
В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт
Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета
Лукашенко попросил придумать новое название для кофе
В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»
Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии
Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка
Долину Смерти охватило бурное цветение
Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей
Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев
Участников СВО обяжут проходить геномную регистрацию
Назван существенный нюанс в выборах нового лидера Ирана
Появились ужасающие кадры удара по школе в Иране, где погибли 180 человек
Лукашенко остался должен ресторану из-за досадной ошибки
Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне
Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков
Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде
«Мы ответим»: президент Ирана выступил с жестким предупреждением
На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.