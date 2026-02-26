Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:47

Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах

Эколог Кунафин: самцы пауков могут проникать в дома в период поиска самки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самцы пауков начали проникать в дома москвичей, так как у них начался период поиска самки, рассказал «Москве 24» начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. Он отметил, что при встрече с членистоногим можно вынести его в подъезд или на улицу.

Такие пауки не представляют опасности для человека и не проявляют агрессии без причины, — рассказал Кунафин.

Эколог подчеркнул, что в европейских регионах распространены пауки вида Tegenaria domestica (домовой паук). Также они часто проникают в дома в конце лета и осенью.

Ранее врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина рассказала, что аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей, что, в свою очередь, может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных. Она подчеркнула, что большой снежный покров и лесная подстилка стали для насекомых утеплителем.

