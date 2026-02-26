Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах Эколог Кунафин: самцы пауков могут проникать в дома в период поиска самки

Самцы пауков начали проникать в дома москвичей, так как у них начался период поиска самки, рассказал «Москве 24» начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. Он отметил, что при встрече с членистоногим можно вынести его в подъезд или на улицу.

Такие пауки не представляют опасности для человека и не проявляют агрессии без причины, — рассказал Кунафин.

Эколог подчеркнул, что в европейских регионах распространены пауки вида Tegenaria domestica (домовой паук). Также они часто проникают в дома в конце лета и осенью.

