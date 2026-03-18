Патрушев сравнил российские морские дроны с зарубежными

Российская военная наука не только не уступает, но во многом превосходит зарубежные разработки в области создания морских беспилотников, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с «Коммерсантом». По его словам, автономные и телеуправляемые подводные аппараты уже активно применяются в стране.

Как отметил политик, научные институты и конструкторские бюро ведут работу над созданием техники нового поколения. Сейчас проводится тщательный анализ отечественного рынка, чтобы выявить наиболее перспективные решения для дальнейшего использования в производстве морских дронов.

В этом направлении наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки <…> Внимание обращается и на небольшие частные компании, ряд которых в инициативном порядке создал образцы, не уступающие зарубежным аналогам, — сказал Патрушев.

Ранее помощник президента заявил, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.