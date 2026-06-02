Диетолог назвала одну из причин потери блеска волос Диетолог Мухина: тусклость волос может быть связана со стрессом

Стресс может стать одной из причин, по которым волосы становятся тусклыми, предупредила врач-дерматолог, косметолог, инфекционист доктор медицинских наук Марият Мухина. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что также на цвет влияют ультрафиолетовое излучение, загрязнение окружающей среды, курение и другие хронические интоксикации.

Врач обратила внимание, что чаще всего тусклость волос связана с комплексом биологических и физиологических изменений в организме, которые влияют на пигментацию и питание фолликулов. Например, повлиять на цвет может снижение выработки меланина.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты разрушают естественный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергию.