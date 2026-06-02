02 июня 2026 в 15:06

Крупный украинский завод оказался под ударом ВС России

Минобороны: ВС России атаковали цеха украинского завода «Мотор Сич»

Российские военные нанесли удары по заводам имени Омельченко и «Мотор Сич» в Запорожье, сообщило Минобороны РФ в МАКСе. Поражены цеха машиностроительного и авиадвигателестроительного предприятий.

В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли удары по трем украинским оборонным заводам в Харьковской области, в том числе по Харьковскому государственному авиапредприятию. Кроме того, атакованы два энергообъекта, задействованных в интересах ВСУ.

Кроме того, ведомство заявило, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточными ракетами большой дальности по украинским оборонным предприятиям. В Минобороны подчеркнули, что это стало ответом на атаку по колледжу в Старобельске.

Также там отметили, что российские военные нанесли удар по предприятию компании Fire Point в Днепропетровской области. Эта фирма, по данным ведомства, выпускает запчасти для дальнобойных ударных беспилотников.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
