Вытолкнувшего женщину с седьмого этажа россиянина арестовали Суд арестовал сбросившего женщину с седьмого этажа москвича на два месяца

Мужчину, вытолкнувшего знакомую из окна седьмого этажа на северо-востоке Москвы, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в Бутырском суде столицы. Трагедия произошла 30 мая в квартире на Дмитровском шоссе.

Суд <…> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Соломянникова Антона Романовича, обвиняемого в убийстве, — заявили в инстанции.

По данным следствия, фигурант в ходе ссоры толкнул стоявшую у открытого окна женщину. Она упала с высоты и от полученных травм скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемому предъявлено обвинение.

