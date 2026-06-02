Профессор объяснила, почему в Приморье могут появиться акулы

В Приморье могут появиться акулы из-за температуры воды, рассказала «ФедералПресс» профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина. Сейчас на возможное наличие акул указывает необычное поведение тунца.

Появление акул в водах Приморья объясняется прежде всего с позиций трофической экологии. Ключевую роль здесь играет не сама температура воды как абстрактный физический параметр, а та цепочка кормовых связей, которая разворачивается вслед за прогревом поверхностного слоя и усилением Цусимского теплого течения, — рассказала Капустина.

Профессор подчеркнула, что появление акул является не аномалией, а закономерным следствием перестройки морской экосистемы. По ее словам, в водах Японского, Охотского и южной части Берингова морей обитает около десятка видов таких рыб.

Ранее ихтиолог Андрей Баланов рассказал, что двухметровый тунец, который начал массово попадаться в Приморье, пришел за кормовой базой. Он предположил, что резкое увеличение популяции этой рыбы также может быть обусловлено потеплением воды.

